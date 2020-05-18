غدا.. "إسكان النواب" تنظم زيارة لبحث أزمة محور ترعة الزمر

تتفقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، غدا، محور ترعة الزمر، للوقوف على نسبة تنفيذ المشروع على الأرض واستيضاح مدى ملامسته لعدد من العقارات بمنطقة الهرم، من خلال الاستماع للأهالي، بصحبة نواب دائرة الهرم والعمرانية.

وقال عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إنّ الزيارة تهدف للوقوف على التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لاستيضاح حقيقة الوضع، والتأكيد على أنّه لن يُضار أي من المواطنين ساكني العقارات المحيطة بالمحور، على أن يتم كتابة تقرير مفصل بالوضع الراهن يتضمن الصورة الفعلية على الأرض، والدراسات التي تمت قبل الشروع في تنفيذ المشروع، وهل تم التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالتنفيذ.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ المصلحة العامة هي الهدف الأساسي، وتحقيق معادلة لا ضرر ولا ضرار، ولهذا سيتم إلزام الأطراف المعنيين بالأمر بتحقيق التوازن حتى لا يُضار أحد، سواء كان هذا الضرر واقعا على المواطنين أو على الخزانة العامة للدولة، متابعا: "دورنا كممثلين للشعب الوقوف على المشكلات".

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أنّه بناء على زيارة اللجنة لمحور ترعة الزمر غدا، وبعد كتابة تقرير مفصل بتوصيات ملزمة سيتم متابعة الوضع على أرض الواقع بشكل دوري بعد ذلك، كما سيتم مناقشة فكرة التنسيق بين جهات التنفيذ المسبق، حتى لا يتكرر الموقف مرة أخرى في المستقبل في أي من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وسط الكتلة السكنية.