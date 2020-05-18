بعد جدول الثانوية العامة الجديد.. إرشادات يجب اتباعها لأداء الامتحانات

استمرارا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصدر مجلس الوزراء أمس حزمة من القرارات الجديدة خلال فترة عيد الفطر المبارك، بغلق الشواطئ والحدائق العامة وإيقاف المواصلات العامة بشكل كامل، بدءا من الأحد المقبل وحتى الخميس، كما أعلن وزير التربية والتعليم تأجيل امتحانات الثانوية العامة لتبدأ 21 يوليو المقبل.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الجدول الجديد لإتمام شهادة الثانوية العامة والإرشادات التي يجب اتباعها عند التوجه لآداء الامتحانات، كالتالي:

جدول امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة

تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو المقبل، لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، كالتالي:

إرشادات يجب اتباعها عند التوجه لأداء الامتحان

- تغيّر موعد بدء الامتحان ليكون بداية من الساعة العاشرة صباحا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- السماح بدخول المدرسة بداية من الساعة الثامنة صباحا، ولا يسمح بدخول الطالب بعد الساعة التاسعة صباحا.

- الطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح بدخوله الامتحان ويعتبر غائبا.

- التأكد من اتباع الإرشادات الصحية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة.

- منع تواجد أولياء الأمور مع الطلاب في المدارس أو حولها والتجمهر قبل أو بعد الامتحانات.

- منع تجمهر الطلاب داخل المدرسة أو حول أسوارها قبل أو بعد الامتحان.