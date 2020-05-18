الآباء يتدخلون لإنقاذ علاقة "زياد" و"ملك" ومنحهما فرصة تانية

دخلت العلاقة بين "زياد" أحمد مجدي، و"ملك" ياسمين صبري، في حالة من التعقيد، بعد تمسك الأول بالهجرة للخارج، رافضًا محاولات حبيبته بالعودة إليه، محملًا إياها مسئولية ماحدث له من مشاكل بسبب خطأ بسيط، على حد وصفه، وفقًا لأحداث مسلسل فرصة تانية.

وفي الحلقة 24 من فرصة تانية، تمسك "زياد"، بعدم العودة إلى "ملك"، بالرغم من سعيه طيلة الحلقات السابقة في الرجوع إليها، قبل أن يكتشف عدم إصابتها بفقدان الذاكرة من الأساس.

واتفق والد زياد، والذي يجسد دوره محمود البزاوي، مع والد ملك، والذي يجسد دوره محمد أبو داوود، على أن يتعاونا سويًا من أجل إصلاح العلاقة بين "زياد" و"ملك" مجددًا، دون أن يفصحا عن ماهية هذه الخطة.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد"، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام"، وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، ولكنه يكتشف كذبها، وتحاول قتله و"ملك" بعد شراءها مسدسا، وتفسد حفل خطبته على "ملك" بعد ذهابها إليها، وبسببها تستعيد "ملك" ذاكرتها.

وخلال الأحداث يتم اكتشاف عدم إصابة "ملك" بفقدان الذاكرة، وأن ما فعلته مجرد لعبة للانتقام من "زياد"، فيما تقرر "ريهام" الانتحار، ويتم القبض على "زياد" بتهمة قتلها، قبل أن يحصل على براءته.