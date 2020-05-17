الحلقة 24 من مسلسل فرصة تانية.. زياد ينهي علاقته بملك

بدأت الحلقة 24 من مسلسل فرصة تانية بعد أخبار "زياد" أحمد مجدي، عائلته بخبر سفره حتى يرفض والده قراره ويحاول اقناعه بالرجوع عن هذا القرار. ويرفض "زياد" العودة لملك، بعد المواقف التي حدثت بينهما.

وتحاول "شيرين" صديقة "ملك"، اقناع "كمال" بالعودة إليها، بعد ظهور "خالد" زميلها في العمل ومحاولة اقناعه بوجود علاقة بينهما، وأنها تسير وراء الأموال.

يكتشف "سامح" الفنان إدوارد، بعدم قدرة زوجته على الإنجاب بعد رؤية التحاليل.

وتنتهى الحلقة بقرار "سالم" والد "زياد" محمود البزاوي، بالتدخل ومقابلة والد "ملك" للاتفاق على طريقة تساعد الطرفين على العودة لبعضهما.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.