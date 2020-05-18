سلوفينيا تتراجع عن فتح حدودها وتفرض قيودا جديدة على دخول أراضيها

أعلنت الحكومة في سلوفينيا اليوم، عن وضع ضوابط مشددة لدخول البلاد لمنع انتشار عدوى كورونا، وذلك في تراجع عن قرار فتح الحدود والذي أعلنت عنه يوم الجمعة الماضي.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية، اليوم، إنه لم يعد بإمكان النمساويين دخول سلوفينيا بدون أسباب وجيهة، مشيرة إلى بدء العمل بنظام حدودي جديد منذ مساء أمس الأحد، حيث يمكن فقط لمواطني دول الاتحاد الأوروبي التي توجد معها اتفاقيات ثنائية الدخول دون قيود، لافتة إلى أن أعداد قائمة البلدان لم يستكمل بعد.

ونقلت المصادر عن رئيسة قسم شرطة الحدود بالشرطة السلوفينية، "ميليتا موكنيك"، قولها اليوم الاثنين، إن المواطنين النمساويين الذين ليسوا مقيمين في سلوفينيا أو لا يمتلكون عقارات هناك، يجب أن يكون لديهم سبب محدد للدخول مثل تلقى العلاج.

يذكر أن سلوفينيا أعلنت الأسبوع الماضي، أنها أول دولة أوروبية تتعافى تماما من فيروس كورونا.