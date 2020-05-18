المحامين تشكل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي كورونا

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال عطية في قراره، إنّه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه، قرر تشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عطية في بيان، أنّ اللجنة تم تشكيلها من الذين تطوعوا لنجدة المرضى والمعرضين من المحامين، تضم: عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة، إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي الذي تفضل بالتطوع للمشاركة، محمد الكسار عضو مجلس النقابة، محمد فزاع عضو مجلس النقابة، ياسر شعراوي المحامي، فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة، وشعبان الجمال المحامي.

وأكد أنّ التشكيل مفتوح لمن يريد المساهمة متطوعا في المهمة الجليلة، مشيرا إلى أنّه سيتم تخصيص خط تليفوني مستقل من خطوط النقابة العامة، للجنة.

وأوضح أنّ مهمة اللجنة، تشمل متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس، ومساعدتهم في الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل، وتوفير احتياجاتهم الطبية، ومساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم جراء الإصابة بالوباء، وتيسير إجراءات المعاش لهم، ومتابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم، والتواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل المحاكم لتنظيم عملية التقاضي بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين.

وأكد أنّه سيتم تشكيل لجنة مركزية مستقبلا، يسهم فيها عدد من الشباب من أعضاء مجالس النقابات الفرعية الناشطين.