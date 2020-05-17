"تعليم جنوب سيناء" يستكمل التقدير الإلكتروني لمواد الصف الأول والثاني الثانوي

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، استكمال أعمال التقدير الإلكتروني لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وفقًا جدول الوزارة، ومن خلال متابعة الموجهين والموجهين الأوائل والعموم بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم الأحد، أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في فريق إدارة الجودة للتقدير الإلكتروني بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجهة الشكر للمديرية والقائمين والمشرفين والمتابعين لعملية التقدير الإلكتروني بالمحافظة، لجهودهم المبذولة بمتابعة استجابات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وقال "عقل"، أن هناك غرفة عمليات رئيسة بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمة، لمتابعة وتذليل أي عقبات أمام الطلاب أثناء عقد الامتحانات في المنزل، وسيجري إعداد تقرير يومي يصف منظومة الامتحانات بكل مدرسة وإدارة تعليمية.