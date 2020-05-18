محسن عادل: الوضع الاقتصادي المصري جيد لحد كبير رغم كورونا

قال محسن عادل، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية، إنه وبالرغم من اجتياح فيروس كورونا دول العالم، مازال الوضع الاقتصادي المصري جيدا لحد كبير.

وأضاف "عادل"، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن دول العالم قد انتهجت نهجا واضحا خلال الفترة الماضية، حيث إنه وبعد اجتياح فيروس كورونا لدول العالم، ظهرت مؤشرات باستمرار عمليات الإغلاق حتى 30 يونيو.

وأكد أن أغلب دول العالم بدأت في فتح اقتصادياتها بداية من 12 مايو، حيث ستبدأ بعض تلك الدول في إعادة الحياة لطبيعتها اعتبارا من نصف شهر يونيو القادم، مشيرا إلى أن هناك عددا من دور السينما والمسارح حول العالم بدأت في فتح أبوابها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم والمحافظة على التباعد الاجتماعي.