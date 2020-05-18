محافظ بورسعيد يبحث خطة إجراءات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لبحث خطة المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وأعلن المحافظ عن تواجد مراقب صحي داخل كل لجنة مع الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب، ومنع دخول أجهزة التليفون المحمول إلى مقر اللجان مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا فقط وكذلك سيتم قياس حرارة الطلاب قبل أدائهم للإمتحانوأوضح أنه تم وضع خطة من خلال الأجهزة المعنية لتطهير وتعقيم مقار لجان الثانوية العامة والازهرية قبل وبعد الإمتحان حرصا علي أمن وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم.

حيث ناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة لإمتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ في ٢١ يونيو القادم ,ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٥٤٣٤ طالب وطالبة موزعين على ١٧ لجنة امتحانية وكذلك عدد ٤٣٠ طالب وطالبة ثانوية ازهرية موزعين علي ٤ لجان مدرسية.

وبعث محافظ بورسعيد خلال الاجتماع برسالة اطمئنان إلي أولياء الإمور وأبنائنا الطلاب بتوفير كافة التيسيرات والإجراءات الإحترازية والوقائية للطلاب داخل لجان الإمتحان والتي يؤديها الطالب في ظل أجواء مختلفة وفي ظروف استثنائية عن الأعوام السابقة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات احترازية وطبية وامنية علي أعلي مستوي من أجل الطلاب ومساعدتهم في أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

كما أصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتعاون مع مسئولي اللجان في النظافة الفورية والتعقيم خارج وداخل اللجنة.