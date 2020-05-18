حماية المستهلك الروسية توصي بتخفيض عدد المقاعد على الطائرات للنصف

أوصت هيئة حماية المستهلك الروسي بتخفيض عدد المقاعد على الطائرات إلى النصف في ظروف استمرار مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا.

وذكر بيان للهيئة الروسية، اليوم، أنه عند بيع تذاكر السفر بالطائرات يتعين الاسترشاد بمبدأ التباعد الاجتماعي على متن الطائرات.

وأضاف البيان أنه يتعين ألا يتجاوز عدد الركاب، الذين يتم نقلهم على متن الطائرة، 50% من إجمالي عدد المقاعد، موضحا أنه يجب منع وضع الركاب في مقاعد وصفوف قريبة من بعضها البعض.

يُذكر أن المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 8926 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليماً روسيا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 290 ألفا و678 حالة.