التموين: المخابز تعمل بطاقتها خلال أيام العيد.. وإغلاق 30% منها فقط

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، عدا مجموعة من المخابز تغلقها مديرية التموين خلال أيام العيد، ولن تزيد عن 30% من المخابز العاملة.

وأضاف المصيلحي، خلال حواره على فضائية TEN، أنّه بالنسبة للمخابز التي تريد الحصول على إجازة خلال أيام العيد، فعليها إبلاغ مديرية التموين، وبالنسبة للأفران العاملة خلال أيام العيد، فسيتم صرف حصص أيام العيد من هذا الأسبوع، حتى يكون للمخبز رصيد إضافي احتياطي لديه.

وأكد أنّ الوزارة ستصرف للمخابز والمطاحن بضعف الكميات المستهلكة خلال الـ3 أيام المقبلة، لتعويض أيام العيد، مشيرا إلى أنّ المطاحن ستأخذ إجازتها الاعتيادية خلال أيام عيد الفطر، بينما سيتم تشغيلها بدوريتين قبل عيد الفطر، وهما الجمعة والسبت والأحد بعيدا عن أيام العيد، وبالنسبة لخدمات التموين فسيتم فتحها بداية من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء.