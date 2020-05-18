محمد علاء لـ روجينا بعد ضربه في البرنس: فدوى بتحب "الفامبير"

نشر الفنان محمد علاء، والذي يجسّد دور "ياسر" في مسلسل البرنس، صورة تجمعه بالفنانة روجينا، والتي تجسّد دور "فدوى" تاجرة المخدرات وزوجة فتحي البرنس، وذلك في المشهد الذي جمعهما سويًا بعد اعتداء "رضوان البرنس" محمد رمضان وشقيقه فتحي.

وكتب "علاء" ساخرًا من مشهد تجلط الدماء الذي يغطي وجهه، قائلًا "فدوى بتحب الـ VAMPAIRE".

مسلسل البرنس يعرض على قناتي dmc وdmc دراما، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة "سينرجي".