رضوان ينجو من القتل ويضع جثة القاتل في سرير فتحي.. الحلقة 24 من البرنس

اشتعلت أحداث الحلقة 24 من مسلسل البرنس المذاع على قناة DMC طوال شهر رمضان، وهو من بطولة محمد رمضان، ونورا اللبنانية، وأحمد زاهر، ومحمد علاء.

ملخص الحلقة 24 من مسلسل البرنس

خلال الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس، ظهر ضيف شرف المسلسل القاتل كتكت "محمد دياب" الذي اتفق مع رأفت وياسر وفتحي، أشقاء رضوان البرنس على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.

وحاول كتكت قتل رضوان "محمد رمضان" من خلال التربص به داخل المنزل، لكن استطاع رضوان التخلص من المفاجأة سريعًا، بل والتغلب عليه وقتله.

وفي نفس الوقت كان رأفت "أحمد فهيم" زوج شقيقه رضوان وياسر "محمد علاء" ينتظرون القاتل كتكت، لكنهم لم يجدوه، فبدأوا الاتصال بفتحي "أحمد زاهر" الذي استيقظ على اتصال شقيقه، ليفاجأ بوجود جثة القاتل كتكت بجانبه على السرير.

وانتقلت الأحداث، بعد تجمع الجميع ياسر وفتحي ورأفت وعبد المحسن وعبير وروجينا، حتى يعرفوا ماذا يمكن أن يفعلوا، وقالت فدوة "روجينا" إن الحل الوحيد لتلك الأزمة هي من خلال العثور على مريم ابنه رضوان، لأنه لن يثأر منهم قبل إيجادها، خاصة أنه لم يمس فتحي خلال نومه، فقط وضع جثة كتكت.

وتوجه بعدها فتحي وزوجته فدوه إلى موقف السيارات، وعرضا على السائقين مكافأة مالية قدرها نصف مليون جنيه، إذا حصلوا على أي معلومة عن مكان تواجدها.

وحاول عبد المحسن "إدوارد" أن يعتذر من شقيقه رضوان بسبب موافقته لأشقائه على قتل زوجته وابنه ورمي ابنته، مؤكدًا أنه يشعر بالخوف منهم وخاصة فتحي، لذا اضطر أن ينضم إليهم، لكن رضوان رفض اعتذاره وأكد أنه لن يصفح عنه طوال حياته.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.