الحلقتان 24 من "الاختيار" و"البرنس" تكتبان نهاية شخصيتي دياب في رمضان

يعتبر موسم دراما رمضان الجاري من المواسم المميزة للفنان دياب، حيث يشارك في 4 أعمال درامية مع كبار النجوم، فيجسد شخصية "الشيخ سالم" في مسلسل "الاختيار"، و"كتكت" في "البرنس"، و"مدحت الصياد" في "فرصة ثانية"، و"الشيخ يوسف" في "ليالينا 80".

وشهدت الحلقة الأربعة والعشرون من مسلسلي "الاختيار" و"البرنس" وفاة الشخصيتين اللتين يؤديهما الفنان دياب.

ففي مسلسل "البرنس"، قتل رضوان البرنس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان "كتكت" والذي يجسده الفنان دياب، حيث بدأت الحلقة بمحاولة "كتكت" قتل "رضوان البرنس" بخنقه داخل منزله بعد تحريض أخوة البرنس "فتحى وياسر" مقابل 5 ملايين جنيه، ولكن رضوان استطاع أن يتخلص منه وتبادلا الضرب، لينتقل المشهد بعد ذلك إلى استيقاظ "ياسر" ليجد بجواره جثة "كتكت" بعد أن قتله "رضوان".

وفي مسلسل "الاختيار"، يجسد الفنان دياب شخصية "الشيخ سالم" الذي يتعاون مع الشهيد أحمد منسي، والذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة في القضاء على الجماعات التكفيرية في سيناء، ولكن يتم قتله على يد تلك الجماعات في الحلقة الرابعة والعشرون.

يذكر أن مسلسل الاختيار يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.