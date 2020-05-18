مشرف أحياء محافظة الجيزة: إعادة أكثر من 50 جراجا بـ9 أحياء

قال اللواء تامر أبو النجا، مشرف أحياء محافظة الجيزة، إن المحافظة تقوم حاليا بإعادة الجراجات القديمة والتي تم إغلاقها أو تحويل نشاطها إلى نشاطات أخرى بناء على توجيهات محافظ الجيزة.

وأضاف "أبوالنجا" خلال حوار له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة الاولى، أنه وبالنسبة للجراجات المحولة إلى أنشطة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعادتها إلى سيرتها الأولي، موضحا أن المحافظة تعمل على تذليل المعوقات التي أدت إلى إغلاق الجراج في البدية.

وأكد أنه وحتى الآن قد تم إعادة فتح أكثر من 50 جراج في 9 أحياء بالمحافظة، مشيرا إلى أنه قد تم إصدار لائحة بتنظيم الإنتظار بالشوارع، مضيفا بوجود لجنة يرأسها الرئيس الخاص بكل حى وتقسيم الشوارع إلى قطاعات، كل قطاع يوجد شخص مسئول عنه.

وتابع: "هيكون فرصة في الحى لتشغيل الشباب بالعمالة اليومية على أساس يتم تحصيل مقابل الإنتظاروالركن بالشوارع، حيث سيتم إنشاء تذكرة مختومة من الحى عن اليوم كله، وتكون كتذكرة ليوم واحد فقط لقائد السيارة.