سقوط مبيض محارة من الطابق السادس خلال عمله ببنها

أصيب مبيض محارة بكسر في العمود الفقري، اليوم، إثر سقوطه من الطابق السادس بإحدى العمارات بمنطقة الفلل بدائرة قسم ثان بنها أثناء ممارسة عمله، وجري نقله لمستشفي بنها العام، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تلقي العميد حازم عزت مأمور قسم ثان بنها، بلاغا بسقوط مواطن من أعلى شرفة عقار بمنطقة الفلل ببنها . انتقل المقدم محمد السعيد رئيس المباحث للموقع، وتبين سقوط مبيض محارة من الطابق السادس أثناء عمله بسبب اختلال توازنه، وتم نقله لمستشفى بنها العام وتبين إصابته بكسر في العمود الفقري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .