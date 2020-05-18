"المحامين" تخاطب البنوك باعتماد توقيع رئيس إدارة فرعية القاهرة الجديدة

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، بنك الإسكندرية فرع التجمع الخامس، لاعتماد توقيع كل من المحامي محمود أحمد رشدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، والمحامي كمال أحمد محمد سيد أمين صندوق اللجنة المعينة، على حساب النقابة بالبنك بدلا كل من المحامي أشرف زكي النقيب السابق، والمحامي أحمد مهنا أمين الصندوق السابق.

وكان قد أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة خماسية لإدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

وقال عطية في قراره، إنّه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والنظر لانتهاء مدة مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية منذ 6/4/2020، وبعد الاطلاع على البلاغ رقم 463 لسنة 2020 أموال عامة عليا ضد نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالاستيلاء على مبلغ 537857 جنيه من أموال النقابة العامة للمحامين.

وأضاف أنّه بعد الإحاطة بالشكاوى والاتهامات والبلاغات المتبادلة بين نقيب وأعضاء وأمين صندوق مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعيةـ قرر تشكيل لجنة لإدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية من محمود أحمد رشدي المحامي بالنقض، وكمال أحمد محمد سيد المحامي بالنقض ويتولى أمانة الصندوق، وناصر عبداللاه المحامي بالنقض، وسيد بحيري المحامي بالنقض، وعبدالوهاب يوسف عبد الوهاب المحامي بالنقض