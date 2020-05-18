الاتصالات: دعم تكنولوجي لأفريقيا في مواجهة كورونا

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الاتصالات، عن تقديم مصر للقارة الافريقية دعماً فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك عن طريق تطوير تطبيقات الصحة الإلكترونية في مواجهة فيروس كورونا، بما فيها التطبيقات التي تتيح العمل عن بعد.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن مصر تسعى مع كافة الدول الافريقية، لتنفيذ الاستراتيجية الافريقية للتحول الرقمى لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه بعض الصعوبات والتحديات في التحول رقميا حيث اثبتت هذه الجائحة التي تجتاح العالم بأن الدول التي نجحت بها مشروعات التحول الرقمى هي التى اهلتها للتخفيف من الاثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء وذلك عن طريق توفير الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية عبر تطبيقات التليفون المحمول وعبر منصات ومواقع الانترنت المختلفة بالإضافة الى قيام هذه التكنولوجيات بتوفير منصات للتواصل الاجتماعى خلال فترات الاغلاق.

واضافت، أن هناك فرصة للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لاسيما الذكاء الاصطناعي في إتاحة تطبيقات لمواجهة الأزمة وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف صياغة موقف افريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناع، لدعم الخطط لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المصادر، ان وزارة الاتصالات بذلت جهدا كبيرا لدعم خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتي ساهمت في تحفيز المواطنين على البقاء في المنزل ودعم اليات التعليم عن بعد، وكذلك دعم جهود وزارة الصحة في نشر الوعى بين المواطنين حول فيروس كورونا المستجد وتوفير خدمات اتصالات متميزة للأطقم الطبية، وتعزيز دور البريد كمنفذ لتقديم الخدمات المالية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة الى اطلاق مبادرة بالشراكة مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات لدعم الأسر المتضررة انطلاقا من المسئولية المجتمعية للشركات.