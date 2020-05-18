لو معاشك اتوقف.. خطوات تقديم شكوى معاش "تكافل وكرامة" إلكترونيا

يتعرض كثير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى موقف وقف صرف المعاش الشهري نتيجة لعدة أسباب مختلفة، ما يجعل صاحب المعاش يلجأ إلى تقديم الشكوى للوزارة، وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل الشكوى الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي:

خطوات التقدم بالشكوى لبرنامج تكافل وكرامة

1- الدخول على الرابط من هنـــا.

2- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الشكوى.

3- الضغط على خانة "تسجيل شكوى".

4- وتظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوبة لمتابعة الشكوى وتتمثل في "اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز، قسم الشرطة التابع له".

5- تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.

6- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

7- إدخال رقم الهاتف المحمول ورقم الهاتف الأرضي الخاص بالمتقدم بالشكوى.

8- كتابة تفاصيل الشكوى.

9- وبعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة تسجيل.