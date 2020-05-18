ألمانيا: نأمل في رفع تحذير السفر العالمي خلال يونيو

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، إن بلاده تأمل في استبدال تحذير السفر المعمول به لجميع الرحلات السياحية الدولية حتى 15 يونيو، بتوجيهات أقل صرامة، لكنه حذر من أنه لن تكون هناك عودة سريعة للعطلات كالمعتاد.

وقال "ماس"، "15 يونيو ليس تاريخ بدء العطلات، 15 يونيو هو التاريخ الذي نحتاج فيه إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنا سنرفع تحذير السفر العالمي، ونحن نعمل على استبدال تحذير السفر هذا بإرشادات للسفر"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وذكر الوزير الألماني، أنه يريد أن يكون قضاء العطلات الصيفية أمرا ممكنا لكنه شدد على أنه يجب القيام بذلك بطريقة تتسم بالمسؤولية، وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد الدول التي من المرجح أن يتمكن الألمان من قضاء عطلاتهم فيها.

وقال إنه إذا حدثت موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا فسوف يتعين تطبيق قيود جديدة.