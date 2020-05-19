حظر وأمطار وحدائق مغلقة.. ماذا ينتظر المصريون في عيد الفطر؟

بفرحة وسعادة، يستقبل المصريون عيد الفطر المبارك، بعد 4 أيام من الآن، الذي تيدأ أولى أيامه الأحد المقبل، لكن دون تجمعات في الميادين العامة، أو احتفالات في الشوارع، وذلك وفقًا للإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وبالتزامن مع عيد الفطر، ينتظر المصريون، أحداث أخرى، منها تطبيق قرارات الحكومة التي تتعلق بالعيد.

طقس معتدل.. وسقوط أمطار في عيد الفطر

تمر مصر الآن، بموجة حارة تنتهي يوم السبت المقبل، المتمم لشهر رمضان الكريم فلكيًا، الذي انخفضت فيه الحرارة بشكل ملحوظ، وتتوقع الأرصاد، أن يسود يوم السبت المقبل، وأيام العيد، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون الطقس حار ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

ووفقًا لتصريح الدكتورة إيمان شاكر لجريدة "الوطن"، فإن طقس أيام عيد الفطر المبارك، تنخفض خلالها درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وتتزايد معدل تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع، على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

منع المصايف والنزهات.. المحافظات الساحلية ستقتصر على سكانها

إغلاق المحافظات الساحلية، كانت ضمن الإجراءات الحكومية للعيد، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الثلاثاء، بتفعيل اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء المحافظة، مع تكثيف الدوريات على البوابات والشواطئ التي سيستمر العمل على غلقها.

في حين، أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 439 لسنة 2020، بغلق المنافذ المؤدية إلى مدينة مصيف بلطيم كذا شاطئ مدينة مطوبس في الفترة من صباح يوم الخميس 21 مايو 2020 حتى نهاية إجازة العيد.

المساحات الخضراء دون مواطنين.. إغلاق الحدائق خلال فترة العيد

كما تُغلق الحدائق العامة والمتنزهات خلال إجازة العيد، لعدم السماح بالتجمعات أو الاختلاط بأي شكل من الأشكال، قياسًا على توجيه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، باستمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في القناطر الخيرية والمحافظات.

حظر حركة جزئي يمنع حركة المواطنين بالمواصلات

كما جاء قرار الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بفرض حظر حركة جزئي في أيام عيد الفطر، من الخامسة مساءً، حتى السادسة صباحًا، مع تعطيل لجميع المواصلات العامة، وإغلاق المحال.