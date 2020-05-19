يوميات كورونا في بلاد الشام.. 9 محافظات فلسطينية خالية من الوباء

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 4.834.774، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 317.240، بينما بلغت حالات الشفاء منه 1.872.020.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 560 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة مساء أمس الأحد فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 455 بعد تسجيل 3 حالات.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي اليوم أنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات وهي أريحا والأغوار وطوباس وسلفيت وجنين وقلقيلية ورام الله والبيرة وبيت لحم وطولكرم.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أن المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، ما زال فيها إصابات بفيروس "كورونا".

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، بلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.

الكيلة: استقرار حالة الرضيع المصاب بكورونا بعد إدخاله العناية المكثفة

وفي سياق متصل، أشارت الكيلة، إلى استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من بيت أولا، والذي كان قد أدخل إلى العناية المكثفة أمس.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم، أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم حتى استقرت حالته.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، الذي كان يعمل داخل أراضي الـ1948.

وأهابت الكيلة بجمهور المواطنين بالالتزام الجدي بتعليمات السلامة والوقاية، والتزام العمال العائدين من اماكن عملهم داخل أراضي الـ48 بالحجر المنزلي، حماية لأنفسهم ولأطفالهم وأبناء شعبهم.

وكان مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، مسؤول ملف "كورونا"، الدكتور كمال الشخرة، أعلن فجر اليوم، نقل رضيع بعمر 3 شهور من قرية بيت أولا غرب الخليل، إلى غرفة العناية المكثفة نتيجة إصابته بكورونا المستجد.

وأكد الشخرة، في بيان صحفي، أن مصدر الإصابة في بيت أولا معروف لوزارة الصحة، بعكس ما يتم تداوله من بعض المواقع الالكترونية.

الخارجية الفلسطينية: ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في صفوف الجالية إلى 85 وفاة

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية في نيكاراجوا لمواطن فلسطيني فوزي إسحق محمد (72 عاما)، جراء إصابته بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وبوفاة المواطن محمد ارتفع عدد الوفيات بكورونا المستجد بين صفوف الجالية الفلسطينية في الخارج الى 85 وفاة و1525 إصابة و703 حالات تعافٍ.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا داخل مبنى يضم عمالا أجانب في منطقة رأس النبع في بيروت. وذكر موقع وزارة الصحة على الإنترنت، أن إجمالي اﻹصابات بالوباء بلغت 911، وبلغت حالاتع الوفاة بكورونا المستجد في البلاد 26، وأشار موقع الوزارة إلى ان حالات الشفاء من كوفيد 19 وصلت إلى 247.

وفي سوريا، ذكر موقع وزارة الصحة االسورية على الإنترنت، أن إجمالي حالات الإصابات بالوباء في البلاد بلغت 19، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3، فيما وصلت حالات الشفاء من الوباء إلى 36.

عزل منطقة عين بني حسن في الأردن بعد تسجيل إصابة بكورونا

وفي الأردن، عزلت الجهات المختصة في محافظة المفرق، اليوم، منطقة في بلدة عين بني حسن في قضاء ارحاب.

وقال محافظ المفرق ياسر العدوان لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إنه جرى عزل جزء من حي في البلدة بعد أنّ تبلغت المحافظة بتسجيل إصابة بكورونا المستجد في المنطقة من مخالطي سائق شاحنة الخناصري.

وأضاف العدوان، أن فرق التقصي الوبائي ستعمل على جمع عينات من مخالطي المصاب في منطقة عين بني حسن التي يبلغ عدد السكان فيها قرابة 1500 نسمة.