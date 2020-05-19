يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تقترب من 60 ألف إصابة

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية،4.837.361، فيما وصل إجمالي الوفيات 317.304، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.

ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، اليوم، تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالوباء إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بلغ 3026 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 28748 حالة.

وأوضح العالي: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

أعلنت قطر، اليوم، تسجيل 1365 اصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" فيما اكدت الفحوص الطبية تماثل 529 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية" كونا".

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات بالوباء الى 33969 حالة، موضحة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

واضافت الصحة القطرية، انه تم ايضا تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

وأشارت الوزارة، الى ان حالات الإصابة بالوباء بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأوضحت الوزارة القطرية، انه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

وأعلنت الصحة القطرية، أن الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 19 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 172 حالة.

وكشفت الوزارة القطرية، تسجيل 529 حالة شفاء اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 4899 حالة

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19" ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 5379 حالة، وعدد الوفيات 23 .

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان، أن 72 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و121 حالة لغير عمانيين، مؤكدة أن 1496 حالة قد تماثلت للشفاء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 841 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليترفع بذلك اجمالي عدد الحالات إلى 15691، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت الوزراة الكويتيىة، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة أإثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 118 حالة.

وأعلنت السلطات الكويتية في وقت سابق، اليوم، شفاء 246 حالة من المصابين بكورونا المستجد "كوفيد- 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4339.

وأعلنت بلدية الكويت، اليوم، إغلاق 175 محلا تجاريا في محافظة العاصمة خلال شهر أبريل الماضي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار كورونا المستجد.

وأجرى وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سريلانكا دينيش جوناواردانا، للتنسيق حيال مباشرة تسيير طائرات ترحيل العمالة المخالفة لقانون الاقامة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن الوزيرين بحثا موضوع العمالة السريلانكية المقيمة بصورة غير قانونية في دولة الكويت، وتم التنسيق حيال مباشرة تسيير طائرات ترحيل العمالة المخالفة لقانون الاقامة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء على أن تتواصل الرحلات تباعا في الأيام المقبلة.

وتم بحث مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفي البحرين، بلغت عدد فحوصات كورونا، 241132، ووصلت الحالات القائمة4215، ووصل المتعافون من الوباء إلى 2929، وسجلت البحرين 12 حالة وفاة بالوباء، وفقا لما نشرته وزارة الصحة البحرينية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 200 إصابة جديدة بكورونا المستجد.

وفي الإمارات، أثنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمناسبة اليوم العالمي لطبيب الأسرة الذي يصادف غدا الثلاثاء، على جهود أطباء الأسرة المساندة لخط الدفاع الأول في مواجهة الظروف الحالية مشيرة الى ان هذا اليوم يكتسب زخما عالميا نظرا لتزامنه مع التحديات العاجلة التي فرضها كورونا المستجد.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبدالرحمن الرند بمناسبة هذا اليوم الذي يقام هذا العام تحت شعار "أطباء الأسرة في الخط الأمامي" ان طب الأسرة يعتبر من معايير الجودة العالمية التي يقاس بها المستوى الحضاري والصحي للدول، نظرا لدوره المحوري في أنظمة الرعاية الصحية في أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأثنى الرند، على جهود أطباء الأسرة الداعمة والمساندة لزملائهم في خط الدفاع الأول والتي صنعت الفارق بالتصدي لكورونا المستجد وتقديم العناية الطبية بكل تفانٍ وإخلاص ما أسهم في زيادة حالات الشفاء.