الكويت: السجن أو الغرامة لمن يخالف قرار ارتداء الكمامة

كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم، عن تطبيق عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف قرار ارتداء الكمامة أو تغطية الأنف في الأماكن العامة.

وأوضحت الصحة الكويتية، في بيان على موقعها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن العقوبة باعتبار قرار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، لتعميم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أصدر قرارا وزاريا يوم الثلاثاء الماضي، يقضي بإلزام المواطنين والمقيمين الموجودين في الأماكن العامة، بارتداء كمامة أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.