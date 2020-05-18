"استقلال الصحافة" تنعى محيي الدين السيد ثاني ضحايا كورونا من الصحفيين

نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الزميل محيي الدين السيد، الصحفي بالقومية للتوزيع والذي وافته المنية، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الزميل الراحل، معروف عنه دماثة خلقه، بين الزملاء، وحبه للجميع، وحب زملائه له، كما أنه كان صابرا على البلاء، حيث كان يعاني مشاكل صحية انتهت بوفاته.

وقالت: "رحم الله الزميل محيي الدين السيد، وألهم أسرته وأهله الصبر والسلوان، وأبدله عن صبره على البلاء حسنات، وأدخله الجنة برحمته".

وأعلنت نقابة الصحفيين، وفاة السيد، متأثرا بفيروس كورونا بعد نقله لمستشفى الحميات بالعباسية وهي حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين بعد الزميل محمود رياض.