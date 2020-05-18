يوميات كورونا حول العالم.. دول تعيد فتح الأنشطة رغم استمرار الوباء

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية،4,840,754 ، فيما وصل إجمالي الوفيات317,363، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي نشر في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة 820 وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بتراجع كبير لحالات الوفيات بالفيروس مقارنة بالفترات السابقة. وأشار إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس الأحد، إلى أن إجمالي عدد وفيات الجائحة في الولايات المتحدة بلغ نحو 90 ألفا، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في البلاد 1,486,376 إصابة .

وأظهرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، ارتفاع حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 272 ألف و265 شخصًا.

وأظهرت البيانات كذلك زيادة في حجم الإصابات المؤكدة بالفيروس بين الأمريكيين إلى مليون و486 ألفا و757 مصابًا، بزيادة نحو 19 ألفًا عن أمس الأحد، لتواصل الولايات المتحدة تصدر العالم من حيث إجمالي حالات الإصابة، تليها روسيا بنحو 281 ألف حالة.

روسيا: تسجيل 8926 إصابة جديدة بالوباء في 82 إقليماً

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد أن عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في بلاده يتجه بقوة نحو الانخفاض. وفي روسيا، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا، تسجيل 8926 إصابة جديدة بالوباء في 82 إقليماً من أقاليم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 290 ألفا و678 إصابة.

وذكر المركز الروسي ، في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 91 وفاة جديدة في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2722 شخصا، وأوضح المركز الروسي،أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 3238 إصابة، أي بنسبة 36.3 % تقريبا، أن 2836 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الذين تعافوا 70 ألف شخص.

وأعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، اليوم، أنّ عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا في البلاد تجاوز 7.1 مليون. وفي ألمانيا، سجلت حتى صباح اليوم أكثر من 174700 إصابة بكورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد.وقال تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية: سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالوباء، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس.

ارتفاع في عدد إصابات كورونا بين موظفي المسالخ في ألمانيا

من جهته، أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أنه تم تعافي 154600 مصاب من الوباء حتى الآن، وأظهر أكثر من 90 موظفا في مسلخ في شمال غرب ألمانيا إصابتهم بفيروس كورونا، وهو أحدث مثال في هذا القطاع الذي تستعد برلين لتنظيمه بشكل أكثر صرامة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وتعود هذه الإصابات الجديدة إلى "92 موظفا" في "مصنع لتقطيع" اللحوم في ديسن في ولاية ساكسونيا السفلى.

وأعلنت السلطات الألمانية تسجيل 130 اصابة إضافية بكورونا المستجد في احد مساكن اللاجئين بعد تسجيل 342 إصابة في عموم البلاد في وقت سابق اليوم. واعلنت النمسا اليوم تسجيل 50 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع عدد الحالات الى 16201 إصابة فيما لم تسجل حالات وفاة على مدى يوميين متتاليين.

وفي النرويج، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 12 اصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان، انه بعد نشر هذه النتائج ارتفع عدد الاصابات في البلاد الى 8249 اصابة.وأضاف المعهد، ان السلطات الصحية النرويجية سجلت حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال نفس الفترة ليبلغ عدد حالات الوفاة 233 حالة.

ارتفاع عدد وفيات كورونا في بلجيكا إلى 9080حالة

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان انه "بذلك يكون عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس قد وصل الى 9080 حالة في بلجيكا".واضافت الوزارة البلجيكية، انه تم تسجيل 279 اصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد الى 55559 حالة

وفي بريطانيا، أعربت السلطات عن قلقها بعد تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس " كورونا " المستجد حاجز الـ 30 ألفا وهي الأعلى بين الدول الأوربية بعد تسجيل 170 وفاة أمس الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية ارتفاع عدد وفيات الى 34636، مؤكدة في بيان صحفي انها أحصت 3534 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 243695 حالة

وأشارت الوزارة البريطانية، إلى انها اجرت حتى صباح أمس الأحد، اكثر من 2.580 مليون كشف لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان انه بعد هذا الاعلان يرتفع عدد حالات الوفاة في هولندا الى 5694 حالة.

وأضاف ان السلطات الصحية الهولندية سجلت 146 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الاصابات 44141 اصابة حتى الان" وفي الفاتيكان، أعادت كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان فتح أبوابها اليوم بعد إغلاقها لأكثر من شهرين.

وأعادت إيطاليا اليوم فتح معظم الأنشطة التجارية والمتاحف والشواطئ. وتعتزم الدنمارك اليوم إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمزيد من المدارس. وأعادت اليونان فتح معبد أكروبوليس في أثينا ومواقع أثرية أخرى اليوم، إلى جانب المدارس الثانوية ومراكز التسوق.

أسيويا، أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 4 حالات "وافدة" خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 82954 شخصا فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وتجاوز عدد حالات الوفاة بسبب كورونا المستجد في الهند 3 آلاف ليصل إلى 3029 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 96169 اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم، تسجيل 496 إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 18010.

وقال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ان 43 مريضا بالفيروس توفوا مما يرفع عدد الوفيات إلى 1191، بينما تعافى 4324.

"فيتنام": البلاد لم تسجل أي إصابة محلية بكورونا منذ 32 يوما

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و65 شخصا. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال أمس الأحد ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 22 اصابة و8 حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة اليابانية، في بيان "أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16350 اصابة والوفيات الى 757 حالة وفاة".وفي فيتنام، أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا المستجد، اليوم، أن البلاد لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا منذ 32 يوما.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 16621 إصابة

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 272 وفاة و 16621 إصابة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت عن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية: شفاء 13014 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

عربيا، أعلن السودان، اليوم، تسجيل 302 اصابة جديدة بكورونا المستجد و8 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا". وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الاجمالي لحالات الإصابة بالوباء منذ بداية انتشاره إلى 2591 حالة متضمنة 105 وفيات من الحالات المعلنة سابقا فيما تماثلت 25 حالة للشفاء لتبلغ جملة حالات المتعافين 247.

وفي قارة أمريكا الجنوبية، بلغت حصيلة الإصابات بكورونا المستجد بالبرازيل 241080 إصابة منها 16118 وفاة و94122 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، إنه تم خلال الساعات ال 24 الماضية تسجيل 7938 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 ليرتفع إجمالي المصابين إلى 241080.وأفادت أيضا بإحصاء 485 وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 16118.

وأعلنت وزارة الصحة الكولومبية، أمس الأحد، أن حصيلة الإصابات بكورونا المستجد بلغ 15574 بعد تسجيل 635 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوجوتا "239"، وأشارت الوزارة الكولومبية، إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 574 بعد إحصاء 12 وفاة جديدة.

وأضافت الصحة الكولومبية، أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3751 شخصا بعد تسجيل 164 حالة تعاف إضافية.

وفي المكسيك، قالت السلطات، أمس الأحد إن حالات الإصابة بكورونا المستجد زادت إلى 49219 بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.

وفي إفريقيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوز الـ84 ألفا، وأما الوفيات فقد تجاوزت 2.7 ألف حالة​​​.

وسُجل أكبر عدد من الإصابات في القارة في جمهورية جنوب أفريقيا (15515)، ومصر (11719)، والجزائر (7019)، والمغرب (6798)، ونيجيريا (5959) وغانا (5735).وكان أكبر عدد للوفيات في مصر (612) والجزائر (548).