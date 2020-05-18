تعافي 6 حالات جديدة من كورونا في مستشفى قها

أعلنت مستشفى قها للعزل الصحي عن تعافي 6 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا، وخروجهم من العزل، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين بالمستشفى إلى 209 حالة شفاء بينهم 2 من الأطباء.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 209 شخصا اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء .

وأضافت "حتاتة" أن المستشفى لاتعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إل أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة .