بالفيديو.. وفيات كورونا تتجاوز الـ 317 ألفا.. وإيطاليا تسجل أدنى معدل

أصابع الاتهام الدولية تشير إلى الصين وتحملها مسئولية المشاكل الصحية والانهيار الاقتصادى الذي ضرب العالم كله، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من أراضيها، حيث دعت 116 دولة في جمعية الصحة العالمية، إلى إجراء تحقيق مستقل حول أصول الفيروس وانتشاره، بينما ترى الخارجية الصينية أنّه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار الفيروس.

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، أمام جمعية الصحة العالمية، أن بلاده تدعم "تقييما شاملا" للاستجابة العالمية للوباء "بعد السيطرة عليه".

وتابع خلال اجتماع افتراضي عقد عبر الفيديو أن الصين "لطالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول" وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها، مؤكدا أن أي لقاح لوباء كورونا "سنقوم بتطويره سيكون للمصلحة العالمية العامة"، موضحا إن بلاده كانت تتعامل بشفافية دائما فيما يتعلق بالفيروس، وتعهد بتقديم ملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا عالميا على مدى عامين.

بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكي هجومها على الصين، وفقا لتصريحات المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو، الذى اتهم الصين أنها سمحت عن عمد بانتشار كورونا في بقية العالم، وأنّ الفيروس "كان يمكن احتواؤه في ووهان، ولكنها أغلقت الكثير من الرحلات المحلية، وسمحت بالرحلات الدولية،"، كما انتقد "نافارو" مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في أمريكا، ملقيا عليها باللوم لتأخرها في مجال إجراء فحوص واختبارات فيروس كورونا المستجد.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد، ولم تسجل الولايات المتحدة، أمس، سوى 820 حالة وفاة لتكون هي الأدنى منذ 10 مايو الجاري.

واعتبر رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن إحياء اقتصاد البلاد يمكن أن يبدأ قريبا، لكنه أكد أن إنعاشه بالكامل قد لا يحدث قبل الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وبالرغم أن الإصابات العالمية بالفيروس تقترب من حاجز الـ 5 مليون عالميا، والوفيات تجاوزت حاجز الـ 317 ألف وفاة، وفقا لقاعدة بيانات "وورلد ميتر"، نجحت إيطاليا في اتخاذ خطوات جيدة نحو التعافي من كورونا، بعد ما سجلت أمس أقل وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الحجر في 9 مارس الماضي.