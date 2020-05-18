إصابة مدير عام شؤون البيئة بمحافظة الدقهلية بكورونا.. وعزل 15 منزليا

أصيب مدير عام شؤون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية بفيروس كورونا المستجد، توكل الشال وجرى نقله إلى مستشفى العزل بكفر الزيات بمحافظة الغربية بعد أن أكدت التحاليل إصابته بالفيروس.

وقال الشال، مدير عام شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية، إنه شعر يوم السبت قبل الماضى بحالة هبوط وارتفاع طفيف فى درجة الحرارة عقب الإفطار فأخذ خافض للحرارة واستجاب للأدوية.

وأضاف الشال، لـ" الوطن"، أنه قرر أن يتوجه إلى مستشفى صدر المنصورة، لعمل التحاليل والأشعات اللازمة وجاءت كلها سليمة، وطالبت بأخذ مسحاة لفيروس كورونا علي سبيل الاحتياط، ولم تظهر نتيجة المسحات حتى يوم الخميس الماضى وفوجئت أن النتائج لم تكن حاسمة.

وأبلغت مديرية الصحة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بالواقعة، فطلب مني التوجه لأخذ مسحاة أخرى وبالفعل تم أخذ مسحة يوم السبت الماضى وظهرت النتيجة يوم الأحد بإيجابية فيروس كورونا رغم عدم ظهور أي أعراض على خلال تلك الفترة ودرجة حرارتي 37 درجة، ولا يوجد كحة ولا التهاب في الحلق ولا أي شيء نهائيا، ومع ذلك قرر الأطباء نقلى لمستشفى العزل بكفر الزيات.

وأشار إلى أنه لم يخالط مصابين ولا عائدين من الخارج ولا أعلم من أين جاءت الإصابة وانا حاليا بصحة جيدة وفي فترة العزل بالمستشفى، وأتناول بروتوكول العلاج مع متابعة من الأطباء.

وفي سياق متصل، أجرت مديرية الصحة مسحات لجميع المخالطين لمدير الشئون البيئية بديوان عام المحافظة، وتم أخذ مسحات من عدد كبير من الموظفين، وتطهير الإدارة والدور الموجودة به كما تم فرض العزل المنزلى على 15 من العاملين بديوان عام المحافظة، ومتابعة حالتهم من مديرية الصحة بالدقهلية.