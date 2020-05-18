محافظ الغربية يهدي كتاب "الجمهورية التعليمي" لطلاب الثانوية العامة

أهدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طلاب الثانوية العامةً بشعبتيها العلمية والأدبية بمدن ومراكز المحافظة كتاب الجمهورية التعليمى، بالمجان تقديرا منه للطلاب المتفوقين دراسيا، حيث تتضمن الكتب مجموعة منتقاة من المراجعات والأسئلة التي تغطي المنهج الدراسي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بـ25 طالبا وطالبة من أوائل الطلاب من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

أكد محافظ الغربية، حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التفوق والتميز، بجانب تخفيف العبء عن كاهل أولياء الامور، والحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.

وناشد "رحمي"، الطلاب بمواصلة التفوق والتميز من أجل تخريج جيل واعد قادر على خدمة الوطن، وتحمل المسئولية والنهوض بالوطن في شاي المجالات.