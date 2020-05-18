توريد 107 آلاف طن قمح لصوامع وشون الغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم، أن نسبة توريد محصول القمح وصلت إلى 80% من المستهدف، حيث تم توريد107 آلاف و508 طن و502 كيلو قمح حتى اليوم.

وأشار "عبدالجواد" إلى توريد 487 طنًا و76 كيلو لشركة المطاحن، و 936 طنًا و234 كيلو للشركة المصرية، و1488 طنًا و399 كيلو للبنك الزراعي، موضحًا أن إجمالي المساحة المحصودة حتى الآن بلغت 117 ألف و350فدانًا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.