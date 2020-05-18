في "رامز مجنون رسمي".. نبيلة عبيد عن صورة ياسمين صبري: "مين دي"

استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة نبيلة عبيد، كضيفة في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

في البداية وصف "رامز" نبيلة عبيد، بأنها ظاهرة كونية لا تحدث كثيرًا مثل تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس، ومثل فراغ كوبري أكتوبر الساعة 3 عصرًا.

وقال رامز جلال، إن "نبيلة" قامت بعمل ملاحم بدأت في الستينات وتوهجت في السبعينات والثمانينات والتسعينات ثم "شحّرت" في بداية الألفية، ووقفت شامخة تتحدى الزمن، على حد تعبيره.

وسخر رامز جلال، من تسريحة شعر نبيلة عبيد، ووصفها بأنها تسريحة "أبو لهب" وأن الذي يقوم لها بأعمال الماكيير هو زاهي حواس، أو عالم جيولوجيا، وأنها تخرج من تحت يد الماكيير مثل "نفرتيتي".

وعند دخولها للاستديو وجلوسها على كرسي المقلب، وأثناء ربط يديها وقدميها في الكرسي، وضع فريق عمل البرنامج "إيشارب" كان معها على قدميها نظرًا لارتدائها فستان قصير وشراب شفاف.

وفشلت نبيلة عبيد، في الإجابة عن سؤال حاصل ضرب 3 و5، وقالت إن 3*5=6.

ودعى رامز جلال، لنبيلة عبيد: "ربنا يديكي الصحة وتمتعينا بمسلسلاتك".

وتحدثت نبيلة عبيد، مع الإعلامية أروى، عن الصراعات التي كانت بينها وبين نادية الجندي، وأن هذه الصراعات كانت نتيجة للوقيعة بينهما.

وفي فقرة التعليق على الصور، لم تتعرف نبيلة عبيد، على صورة ياسمين صبري، وقالت: "مين دي؟"، بينما أبدت رفضها لما يفعله رامز جلال، في ضيوفه، بعدما شاهدت صورته، بسبب المخاطر التي يتعرضون لها.