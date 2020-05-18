إقامة سدود وحواجز لحماية وادي معير من أخطار السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، اليوم الاثنين، أنه جاري العمل في مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول، من خلال إنشاء عدد من السدود و البحيرات والحواجز الخراسانية، بتكلفة تتخطى 277 مليون جنيه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جاري العمل في توريد وتسوية الطبقات D,C بسدين في منطقة وادى ميعر، طبقاً للميول والمناسيب التصميمية، تحت اشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية.

وأشار إلى أنه جرى التأكد من مناسيب الحفر بالمنطقة، قبل البدء في أعمال التنفيذ، كما جاري العمل في إقامة بحيرة وحاجز بوادي الأعوج، وإقامة حواجز وسدود بأودية " جبران، ميعر، املاحه، بدر، اسلى، و ثومان " ضمن مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول.