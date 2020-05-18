رئيس جامعة قناة السويس: المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال العائدين من الخارج

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه طبقا لتعليمات وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بتجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين القادمين من الخارج تم تشكيل لجنة بجامعة القناة لمتابعة الإجراءات اللوجيستية والوقائية.

جاء ذلك، أثناء تفقدها لمدينة الطالبات يرافقها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد القشاوي مدير المستشفي الميداني، وهدى فرج أمين عام الجامعة المساعد ونجلاء عثمان مدير المدينة الجامعية للطالبات.

وقالت رئيس الجامعة، إن هناك إجراءات تمت لرفع كفاءة المدن الجامعية حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضارى ورفع كفاءة أماكن المبيت والأثاث والمطابخ ودورات المياه.

وتابعت هجرس كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية وتم تعقيم المدن وتجهيز عيادة لطب الأسرة وعيادة حميات وعيادة صدرية، كما تم تزويد المدينة بكابينة تعقيم وتم وضع خطه الاستقبال من تعقيم الأمتعة وقياس درجة الحرارة ورصد أي أعراض خاصة بالمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي.

وأضافت رئيس جامعة القناة وفى حاله ظهور اى أعراض يتبع بروتوكول وزاره الصحة وينقل المواطن الى إحدى مستشفيات العزل، وأنة سيتم توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وتمنت رئيس الجامعة أن يصل جميع المصريين العالقين بالخارج سالمين لأرض الوطن وتمر عليهم الـ14 يوم دون ظهور أي أعراض والوصول إلي أهاليهم سالمين.