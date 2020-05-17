جامعة قناة السويس تنظم مؤتمر شباب الباحثين السابع عبر الفيديو كونفرنس

انطلق اليوم الأحد، بجامعة قناة السويس، للمرة الأولى لمدة يومين مؤتمر شباب الباحثين السابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان رقمنة العلوم والتكنولوجيا برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وإشراف عام ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه من المقرر تقديم 3 جوائز لأفضل بحث فى مجال "العلوم الصحية، وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية" بالإضافة إلى عرض 79 محاضرة علمية فى مجالات علوم الصحة والحياة والعلوم الإنسانية مقسمة إلى 8 جلسات علمية متوازية محكمة مقسمة على يومى مؤتمر شباب الباحثين بجامعة القناة

ومن جانبه أكد الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين السابع ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم عن البرنامج الكامل للمؤتمر السابع لشباب الباحثين، رقمنة العلوم والتكنولوجيا الذى سيتم عقده إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز يومي الأحد وبعد غد الأثنين فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، بمشاركة الدكتور إبراهيم فتحى معوض، أستاذ الذكاء الاصطناعى بجامعة عين شمس، ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لإلقاء محاضرة عن دور مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية فى التحول الرقمى للجامعات المصرية.