نبيلة عبيد لـ"الوطن": خوفي الشديد جعل رامز يتغاضى عن بقية المقلب

أكدت الفنانه نبيلة عبيد أنها سعيدة بردود الأفعال على حلقه اليوم مع رامز جلال، حيث وقعت ضحيته في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقالت نبيلة لـ"الوطن" إنه "تم الاتفاق معي على أنه برنامج حواري مع أروى، وبالفعل سافرت لدبي مخصوص يوما، وعدت مرة أخرى للبنان لاستكمال التصوير، ولكنني فوجئت بوجود رامز جلال وهو يعلم جيدا أنني أخاف جدا، لذلك لم يأتي بالكابوريا والثعبان".

وأضافت عبيد "وأنا ألف على الكرسي، وعندما تم شقلبته كنت صامتة، وشعر رامز بخوفي هذا، وأشكره على معاملته الشيك لي، وبعد انتهاء التصوير اعتذرت لي أروى كثيرا".

وعن كلامها في آخر الحلقه بطريقة كريمة التي تجسدها في مسلسل "سكر زيادة"، قالت نبيله "استغليت شخصية كريمة في آخر الحلقة وأنا جالسة على الكرسي وتكلمت بطريقتها بتحريك الكتف".