مصطفى خاطر ميكب ارتيست في الحلقة 25 من عمر ودياب

بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل عمر ودياب بمصطفى خاطر في حفل لجمع تبرعات للكلاب الضالة ويأكل من أكل الكلاب وتسوقه الأحداث لدفع 20 جنيه تبرعات ويتشاجر بسببهم ثم يقرر أن يعمل في مهنة ميكب ارتيست دون مراعاة صعوبة المهنة.

فيما تساعد كارولين عزمي مصطفى خاطر وتعطيه شنطة مكياجها ليبدأ عمله بعد أن تفهمه أنها مهنة صعبة وتأتي له أول زبونة بالفعل فتاة متوسطة الجمال في زفافها ويتركها ووالدها ليجهزها في ساعة.

أما علي ربيع فيقرر العمل سمسارا ويرتدي زي الشرطة ليهدد البواب بعدم العمل حتى يعمل مكانه وبالفعل يبدأ العمل مع سمسار ليأخذ الزبائن يشاهدون المحلات ويأكل مجانا ثم يقرر يأخذ خاله والذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود ليأكل لكن صاحب المحل يغلق المحل عليهم وانه يجب ان يشتري المحل.

يعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.