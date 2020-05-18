مصطفى خاطر ميكب ارتيست في الحلقة 25 من عمر ودياب
كتب:
ماريان سعيد
08:44 م | الإثنين 18 مايو 2020
بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل عمر ودياب بمصطفى خاطر في حفل لجمع تبرعات للكلاب الضالة ويأكل من أكل الكلاب وتسوقه الأحداث لدفع 20 جنيه تبرعات ويتشاجر بسببهم ثم يقرر أن يعمل في مهنة ميكب ارتيست دون مراعاة صعوبة المهنة.
فيما تساعد كارولين عزمي مصطفى خاطر وتعطيه شنطة مكياجها ليبدأ عمله بعد أن تفهمه أنها مهنة صعبة وتأتي له أول زبونة بالفعل فتاة متوسطة الجمال في زفافها ويتركها ووالدها ليجهزها في ساعة.
أما علي ربيع فيقرر العمل سمسارا ويرتدي زي الشرطة ليهدد البواب بعدم العمل حتى يعمل مكانه وبالفعل يبدأ العمل مع سمسار ليأخذ الزبائن يشاهدون المحلات ويأكل مجانا ثم يقرر يأخذ خاله والذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود ليأكل لكن صاحب المحل يغلق المحل عليهم وانه يجب ان يشتري المحل.
يعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.
المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.