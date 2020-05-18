حسن الرداد يقتل والدته ويستعد لتصفية ابنته في الحلقة 25 من شاهد عيان

شهدت الحلقة 25 من مسلسل شاهد عيان، خداع أبو حماد لعمر "حسن الرداد" ودفعه إلى قتل والدته، بزعم أنها صاحبة القرار في قتل نجله الوهمي، للانتقام منه، حيث يتربص لها عمر ويتابع حركتها مع زوجها، لكنه يتشكك من الأمر، بينما يدحض ذلك أبو حماد ويدفعه لقتلها، وهو بالفعل ما ينفذه.

من الناحية أخرى تعاني ليلى "بسمة" من اضطرابات نفسية شديدة جراء مخاوفها من وفاة عمر وشقيقتها ندى "هنا شيحة" بينما يحاول راجح "وليد فواز" طمأنتها، قبل أن يهاجمهم طليقها هشام طلبا للمال، ثم يخبر وهيب "محمد لطفي" بكونها تتبعه وتصوره في جميع المناطق التي يزورها، حيث تأمل جمع أي معلومة عن شقيقتها ندى، ويزعم حرصه إخبار وهيب من أجل أن يحصل على أولاده وشقته، وهو ما يثير غضب وهيب ويأمر بقتله قبل أن يخطط للانتقام من ليلى.

وبالتزامن مع ذلك، تصل تفاصيل العملية الجديدة الكبيرة إلى عدنان والذي ينقلها بدوره إلى أبو حماد ويشدد عليه تنفيذها بحرفية لأهميتها البالغة، وهو ما يثير غضب وهيب الذي ينفعل ويسب عدنان في حديث سري مع طارق "أحمد صيام" الذي يكيد له، ويسجل له ليرسل التسجيل لعدنان، للإيقاع بصديقه وهيب.

وعقب ذلك، يهاجم رجال وهيب ليلى وراجح في محاولة لقتلها، ليعنفها راجح جراء تتبعها لأفراد العصابة سرا، بينما يدفع أبو حماد عمر لقتل ابنته خديجة بمزاعم أنها ابنة عادل الذي أمر بقتل ابنه مسبقا.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.