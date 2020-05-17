مسلسل شاهد عيان الحلقة 24: الرداد يستعد لقتل والدته.. ووفاة نجل لطفي

تسيطر على الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل شاهد عيان، لمقتل رامي، نجل وهيب العزازي "محمد لطفي" بعد تعنيف والده الشديد له، ليشعر وهيب بالذنب الشديد تجاه ذلك، ثم يواجه زوجته بمعرفته بشأن خيانتها له، ليعزز رغبة عمر "حسن الرداد" في قتل خصمه عادل الوايلي أكثر الذي تخونه زوجته معه، وبالفعل ينفذ الأمر سريعا، بعد فقدانه الذاكرة وتطويعه في ذلك المخطط.

وفي الوقت نفسه، تتبع ليلى "بسمة" جميع تحركات وهيب وطارق "أحمد صيام"، لمعرفة تفاصيل بشأنهم، وهو ما يكتشفه طليقها هشام ليحاول ابتزازها، لكنها تتصدى له وتضربه بالسكين في يده لإبعاده عنها، ثم تلجأ لراجح "وليد فواز"، لشعورها بالخوف الشديد.

يقرر هشام الانتقام من ليلى بإخبار وهيب بمراقبتها له، فيما يبدي وهيب وعدنان سعادتهم بالتخلص من عادل وتمكنهم من عمر، وعقب ذلك يوجه أبو حماد عمر لقتل والدته الحقيقية، بعد إيهامه بأنها صاحبة مخطط قتل طفله الوهمي.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.