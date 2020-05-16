مسلسل شاهد عيان الحلقة 23: محمد لطفي يكتشف خيانة زوجته ومحاميه

في الحلقة الـ23 من مسلسل شاهد عيان، يظهر أن لقاء عمر "حسن الرداد"، بندى "هنا شيحة"، المدبر من أبو حماد ووهيب "محمد لطفي "، وطارق "أحمد صيام"، كان مجرد اختبار للتأكد من فقدانه الذاكرة لتبديلهما شخصيته من أجل تنفيذ مخططهما الإجرامي، إلا أنه يعاني من دوار مفاجئ ومتكرر.

يتتبع عمر، عادل الوايلي، للانتقام منه بمخطط وهيب وأبو حماد، ليكتشف تردده على مخبأ وشقة مستأجرة للقاء سيدات، ليكتشف وهيب خيانة زوجته له مع عادل، وتسيطر عليه الشكوك تجاه ذلك.

بينما يتواصل عدنان مع أبو حماد، لتنفيد عملية ضخمة، وعقب ذلك ينهي وهيب وندى وطارق، صفقة مع جهة أجنبية تطلب فيها "ندى" أجرا مضاعفا، ويظهر أن رجل وهيب المختفي "جلال"، مخطوف من قبل منافسه عادل الوايلي، حيث يدبر للإيقاع به، حيث يجعله يصور فيديو يدعي فيه أنه هو من أبلغ عن القنبلة التي جرى وضعها بالمدرسة لاستفزاز عدنان، ويتضح أن كل ذلك بتدبير من طارق، الذي استغله عادل، للإيقاع بوهيب، حتى يتمكن من العودة لمكانته بالعصابة لدى عدنان.

ومن ناحيتها، مازالت ليلى "بسمة"، مستمرة في البحث عن أفراد العصابة من أجل الوصول للمعلومات بشأن شقيقتها ندى، فيما يحاول راجح "وليد فواز"، الاطمئنان عليها ومساندتها.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.