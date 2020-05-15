العناني: 25% النسبة الأفضل لانطلاق تجربة تشغيل السياحة الداخلية

استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال لقائه برجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بشرم الشيخ، إجراءات دعم الدولة لقطاع السياحة والحفاظ على رواتب العاملين من خلال تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين، وأصحاب المشروعات، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.

وقال وزير السياحة، إن المعلومات تشير بوضوح إلى أن نسبة 25% المقررة لإشغال الفنادق هي الأنسب لانطلاق التجربة دون خسائر، فضلًا عن أن السوق عمليا لا يتيح فرصا لاستيعاب نسبة أكبر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات لاستقبال السياحة حسب الاشتراطات بلغ عددها نحو 173 فندقا على مستوى الجمهورية، وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السياحة الداخلية.

وشدد وزير السياحة على الالتزام بالاشتراطات المقررة، لتحقيق النجاح المطلوب واستقرار الأوضاع وتحفيز الدولة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها، فضلا عن تقديم صورة إيجابية وناجحة للعالم ودعوته لاستئناف رحلاته السياحية إلى مصر، مؤكدًا على عدم التسرع في ممارسة النشاط السياحي قبل استعداد المنشأة جيدًا لتطبيق الاشتراطات المطلوبة.

وطالب الوزير بضرورة مواجهة ظاهرة حرق الأسعار ووضع أسعار مناسبة لبيع الغرف الفندقية، ووعد باستمرار تجربة استقبال السياحة الداخلية طوال 6 أسابيع، وسيقرر بعدها ما يمكن فعله بشأن منح فرص أكبر لاستقبال سياح من الخارج فيما بعد.