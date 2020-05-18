غدا.. بدء تنفيذ أعمال كوبري كهربائي للمشاة يربط بين حيي بولاق والدقي

شنت أجهزة حي الدقي بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وشرطة المرافق ومباحث قسم الدقي، وإشراف قيادات المديرية وإدارة المباني والتنظيم بالحي، حملة مكبرة لازالة المخالفات والتعديات، لعمل كوبري مشاة في ناهيا للربط بين حيي بولاق الدكرور والدقي.

وقال اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، إن الحملة أزالت 5 محلات من سويقة الدقي للصالح العام، للبدء في تمكين الشركة المنفذة للموقع للبدء في تنفيذ المشروع بدءا من غد، لخدمه أهل الدقي وبولاق.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن الحملة شملت رفع التعديات والمخالفات من أمام محطتي مترو الأنفاق بالبحوث والدقي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحرير محاضر ضد المخالفين وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.