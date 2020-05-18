الحلقة 28 من مسلسل اللعبة.. وسيم يتسبب في طلاق شيماء من مازو

تسببت التحديات التي يخوضها وسيم ومازو، بشكل متتالي، في إطار اللعبة التي يتشاركان بها، في طلاق مازو لزوجته شيماء.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل اللعبة، المذاع على قناة "MBC مصر"، محاولات وسيم للفوز بالتحدي الذي تصل جائزته إلى 3 ملايين جنيه، بشرط أن ينجح أحدهما في تطليق الآخر من زوجته.

يوهم وسيم صديقه مازو، بأن زوجته شيماء تخونه مع الطبيب النفسي الخاص بها، ومع محاولات وسيم، يصدق مازو الكذبة ويطلق زوجته، قبل أن يكتشف الحقيقة، ويشعر بالندم، إلا أن زوجته ترفض الرجوع له.

على الجانب الآخر، تعرف إسراء زوجة وسيم، بما فعله الأخير في حق أختها وزوجها مازو، من أجل اللعبة، لينشب خلافًا قويًا بينهما، يؤدي إلى طلاقهما في النهاية أيضًا.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.