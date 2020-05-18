عزل 4 قرى جديدة في المنوفية.. والوادي الجديد تسجل "صفر" إصابات

واصلت المدن الجامعية استقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحى المقررة بـ14 يوماً، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لضمان عدم انتشار العدوى وعزل القرى التى تظهر فيها حالات إصابة جديدة، تزامناً مع استمرار خروج المتعافين من المستشفيات المخصصة للعزل، وجهود مكثفة لفرق الطب الوقائى لترصد المخالطين للمصابين وحجرهم صحياً.

جامعة كفر الشيخ تستقبل 600 عائد من الخارج

فى كفر الشيخ، استقبلت المدينة الجامعية بنات، العائدين من الخارج، وحرصت قوات الشرطة على الوجود لتأمين الحافلات التى نقلتهم من المطارات إلى المدينة الجامعية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث حرص جميع الركاب على ارتداء الكمامات، كما حرص المستقبلون على ارتدائها، وقال الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى تصريح، إن المدينة الجامعية استقبلت 600 عائد من الخارج، ضمن خطة الدولة لإعادة العالقين، وأضاف أن الجامعة استقبلت أول فوج من العائدين من الخارج من دولة المملكة العربية السعودية، ومن المقرر بقاؤهم لمدة 14 يوماً مدة الحجر الصحى.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطهير كافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى ووجود الطاقم الطبى لمتابعتهم، وجرى تسليمهم «كمامات»، ومحاليل تعقيم وبعض الهدايا العينية، كما جرى تسكينهم بالغرف عقب تعقيمها، والتأكد من توفير كافة سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية طبقاً للمواصفات الصحية حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت مصادر بـ«صحة السويس» ظهور 4 حالات إيجابية جديدة بمستشفى الحميات فى المحافظة، بعد تأكد إصابتهم، وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنها نسقت مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفيات العزل واستكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط سير تلك الحالات ومتابعة المخالطين لها، وأشارت المديرية إلى أن إجمالى عدد حالات الشفاء بلغ 30 حالة وإجمالى عدد الحالات الإيجابية 112 حالة منذ بداية الأزمة، وأضافت مديرية الصحة أن عدد الحالات التى تتلقى العلاج فى مستشفيات العزل والنزل الخاص بالعزل ٨١ حالة، بالإضافة إلى حالة وفاه واحدة.

وفى الوادى الجديد، لم تسجل المحافظة أى حالة إصابة جديدة بالفيروس لليوم الثانى على التوالى، وقال المحافظ، اللواء محمد الزملوط، إن إجمالى الحالات المصابة بلغ 44 حالة وحالات الوفاة 4 حالات فقط، بينما زاد عدد حالات التعافى إلى 24 حالة، وأضاف المحافظ أنه جرى انتهاء مدة العزل المنزلى لـ١٢٤ مواطناً من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى.

شفاء 9 حالات جديدة بمستشفى قها فى القليوبية

وأعلن مستشفى قها المخصص للعزل، تعافى 9 حالات جديدة وخروجها من العزل ليرتفع إجمالى الحالات المتعافية إلى 203 حالات بينهم طبيبان، وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبى الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 203 أشخاص، مشيرة إلى أن المستشفى لا يعانى من أى عجز فى الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفى وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة، فيما أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قراراً بحظر دخول أى مواطن أو موظف عام لأى وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة، وتلتزم إدارات الأمن والشئون الإدارية بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

خروج مُسنّة عمرها 95 عاماً من مستشفى العزل بأسوان ضمن 13 متعافياً

وفى أسوان تماثل للشفاء 13 مصاباً تقرر خروجهم من العزل بمستشفى أسوان التخصصى بينهم سيدة مُسنّة تبلغ من العمر 95 عاماً، كانت حالتها مستقرة ولم تدخل العناية المركزة ولم تخضع لجلسات تنفس صناعى، وكانت سعيدة جداً ودخلت فى العزل المنزلى الذاتى.وفى بنى سويف، قالت مصادر طبية بمستشفى العزل فى المدينة الجامعية إن ٤ حالات خرجت من المستشفى بعد تحول نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التى تعافت داخل المستشفى إلى ٢٨ حالة، كما أعلن المستشفى عن سلبية عينات الدفعة الأولى من الفريق الطبى بالمستشفى.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تطبيق العزل الجزئى على قريتى «أبورقبة وجريس»، التابعتين لمركز أشمون، وقريتى «طنبشا وطوخ طنبشا»، التابعتين لمركز بركة السبع لمدة 14 يوماً بعد تسجيل تلك القرى عدداً كبيراً من الإصابات، وشمل القرار تنفيذ عزل منزلى للمناطق التى ظهرت بها إصابات، وغلق جميع المحلات التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات البقالة مع حظر حركة المرور والمواطنين إلا فى حالة الضرورة القصوى ومنح العاملين بالقطاع الحكومى والخاص بهذه القرى طوال فترة الحظر إجازة من أعمالهم لمدة 14 يوماً، فيما كشف الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة، عن شفاء 212 حالة من أبناء المحافظة فى مختلف مستشفيات العزل الصحى على مستوى الجمهورية.

وجهزت جامعة الزقازيق فى الشرقية مجمع البطراوى للمدن الجامعية كمركز لاستقبال الوافدين من الخارج والبالغ عددهم 750 وافداً لقضاء فترة الحجر الصحى الاحتياطى به، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتفقد المحافظ الدكتور ممدوح غراب المبنى والغرف المجهزة بالمبنى والمخصصة لعزل الوافدين من الخارج واطمأن على جاهزيتها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بها وفقاً للمعايير الطبية المقررة وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة بالتعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الصحة، وكذلك استمرار إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمبنى والشوارع المحيطة به لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للنزلاء، وأشاد المحافظ بمستوى النظافة والصيانة للمبنى والغرف المجهزة والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات لوجيستية على أعلى مستوى مع توافر كافة الخدمات التى يحتاجها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية.