الأربعاء.. خروج المصريين العائدين من الخارج من الحجر الصحي بالأزهر

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على المستشفيات الجامعية بالأزهر، عن تحديد الأربعاء المقبل موعد خروج المصريين العائدين من الخارج والموجودين بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية للأزهر.

وقال صديق، لـ"الوطن"، إنّ الجامعة أخذت على عاتقها، منذ إعلان قدوم المصريين من الخارج، التكاتف والتعاون مع الشعب والدولة وتقديم خدماتها المتاحة وتحمل الصعاب فى ظل هذا الوضع الصعب لمواجهة فيروس كورونا، فكانت الجامعة من أوائل الجامعات التى فتحت مدنها للضيافة، مستخدمة فى ذلك مبانيها الجديدة والمبانى القديمة

وتابع: "استقبلت الجامعة حتى الآن 3040 مصريا من العائدين بالخارج، وتم وضعهم بالمدن الجامعية للأزهر، وسيتم خروجهم أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة، والحالات الإيجابية للمصريين العائدين من الخارج ذهبت إلى مستشفى الحميات من المطار، والباقى في المدن الجامعية، وكلهم سيخرجون الأربعاء المقبل".

وأضاف: "باقي العائدين من الخارج سيتم توزيعهم على المدن الجامعية لجامعتي المنيا وبني سويف والجامعات الأخرى، فالقاهرة استقبلت 2300، والأزهر 3040، ويتم توزيع الباقين على باقي الجامعات، وهناك تعاون كامل بين الجامعات ومؤسسات الدولة".