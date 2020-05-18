في الحلقة الـ25 من مسلسل بـ100 وش.. رجوع المياه لمجاريها بين عمر وسكر

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل بـ100 وش، بمشاهدة عمر لسكر، وهي عائدة من السهرة بصحبة باسم الأمير، الأمر الذي أثار غضبه، وحاول الاعتداء على باسم، لكنها طلبت منه الرحيل، وإنهاء أي علاقة بينهما.

دخلت سكر في حالة بكاء وحزن، ورفضت الحديث مع والدتها، بخصوص انفصالها عن عمر، وأخذت تستمع لرسائله التي أرسلها لها، وعلمت كم كان قلقا عليها.

حمادة يصلح الأمور بين عمر وسكر

في صباح اليوم التالي، ذهب عمر لحمادة لاستقصاء الأمر، ولمعرفته جيدا أن هناك شيئا خاطئ، سبب سوء التفاهم بينه بين سكر، طرق الباب على حمادة، ولم يترك له فرصة حتى يغير ملابسه، واصطحبه فورا لسكر، لتوضيح مقابلته بشيرين، التي جائت بالنسبة لهم، فرصة يجب اغتنامها لإتمام عملية النصب على باسم الامير.

تم التصالح بعد عتاب بين عمر وسكر، التي أوضحت له أن سبب مقابلتها لباسم، كان بسبب غيرتها عندما علمت بمقابلة عمر لشيرين، فاقترحت سكر بتكملة تمثيل دور أنها انفصلت تماما عن عمر، لجمع أكبر قدر من المعلومات من باسم، وبعد الحاح وافق عمر على خطتها.

اجتماع العصابة لتنفيذ الخطة في وكرهم

اجتمع عمر وسكر وحمادة، مع باقي العصابة، لتحديد ما هو المطلوب لتنفيذ العملية، وكان الدور الأساسي لعم سامح، الذي جمع المعلومات اللازمة عن قطعة الأرض الخاصة بـباسم الأمير، الذي بدوره كاتبها باسم زوجته شيرين، الذي سيبنى على تلك المعلومات خطة يستطيعون من خلالها الاستحواذ عليها بسهولة.

مسلسل بـ100 وش

مسلسل بـ 100 وش، بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو زكري.