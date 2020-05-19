بعد إصابته بكورونا.. عامل بمخازن كهرباء دمياط: "مكنتش بخرج غير للشغل"

"كنت في أمان الله بخرج للشغل فقط، ولقضاء احتياجات المنزل"، فجأة وبدون سابق إنذار، شعرت بارتفاع في درجة الحرارة، فتوجهت لمستشفى الصدر في محافظة دمياط لإجراء الفحوصات اللازمة.. بتلك الكلمات، بدأ ياسر عبدالرحمن 49 عاما عامل، بمخازن قطاع الكهرباء بكفر سعد، حديثه بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وإلحاقه بمستشفى العزل.

وأضاف ياسر لـ"الوطن"، أجريت أشعة على الصدر في المستشفى، وتحليل صورة دم، ليتبين وجود التهاب في الشعب الهوائية، وعليه تم أخذ مسحة، وجاءت إيجابية، منذ يوم الأربعاء الماضي، ودخلت العزل، وأخذ الأطباء عينات من كل المخالطين لي، سواء أفراد الأسرة أو زملائي بالعمل، والحمد كل أفراد الأسرة لم يصابوا بمكروه.

وتابع: كنت خايف على زوجتى وأولادي الثلاث، لأكون سبب في إصابتهم، لكن ربنا سترها معانا الحمد لله موجها رسالته لأبناء محافظة دمياط "خلوا بالكم من نفسكم وألزموا منازلكم"، مضيفا: "والله ما كنت بخرج غير للعمل وتلبية طلبات المنزل"، والآن أنا محتجز بالعزل بمستشفى الصدر في دمياط، لإصابتي بكورونا، خاصة وأنني مريض سكر.

وبذلك يعد ياسر ثانى حالة مصابة بقطاع الكهرباء في دمياط، بعد إصابة جهاد أبو الحمايل، محصل على المعاش بالفيروس، وخروجه من مستشفى العزل، بعد تعافيه من المرض.