بعد إصابة المحافظ بكورونا.. أحمد موسى: يجب غلق ديوان عام الدقهلية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب على الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عمل مسحة طبية بعد مخالطته للمحافظ الدكتور أيمن مختار، الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووزير الري أيضا، وكل من خالط المحافظ لابد من أخذ عينة ومسحة منه.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدكتور أيمن مختار، يقوم بعمل لقاءات كثيرة، وبالتالي سنجد مخالطين كثيرون له، ويجب أن يتم إتخاذ إجراءات اليوم، بإغلاق ديوان عام محافظة الدقهلية، لحين تعقيمه وتطهيره بكل مكان في الديوان، ويجب على المخالطين الذين من الممكن أن يتجاوزوا 100 شخص، أخذ مسحة منهم بأسرع وقت، حتى نسيطر على الوضع.

وتابع: أن هناك جهات كثيرة تتعامل مع المحافظ، في ساعات الليل والنهار، من اجتماعات وجولات ولقاءات، يجب عليهم الجلوس في مكاتبهم، وعدم التحرك حتى يتم أخذ مسحات منهم، حتى يطمئنوا على أنفسهم، مشيرا إلى أن المحافظ شعر بإجهاد شديد بعد مقابلة وزير الري صباحا، وتحدث مع وكيل وزارة الصحة، الذي أخذ مسحة، وظهرت نتيجتها إيجابية، ويجب أخذ مسحة من أفراد أسرته.