تهديد دينا الشربيني بالقتل في الحلقة 25 من لعبة النسيان

تصاعدت الأحداث مع استمرار حلقات مسلسل لعبة النسيان بطولة "رقية" الفنانة دينا الشربيني، وأصبحت مهددة بالقتل بعد أن توجهت للمستشفى لتكشف أسرارا خطيرة حول قضية فساد كبيرة تدور خيوطها في المستشفى.

واكتشف نادر "على قاسم" ما فعلته رقية فقرر الاتفاق مع بهيرة الطبيبة النفسية "إنجي المقدم" على قتل رقية بعد فشل بهيرة في تضليلها وافقادها الذاكرة بالأدوية النفسية.

يذكر أن مسلسل لعبة النسيان حقق على مدار الايام الماضية نجاحا كبيرا وتصدر تريند تويتر أكثر من مرة بعد الأداء المتميز لنجمته دينا الشربيني وإشادة الجمهور المستمرة بها.

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.