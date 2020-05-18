دينا الشربيني تتألق في "لعبة النسيان"

ماتزال النجمة دينا الشربينى تحلق فى سماء الابداع بأداء راقى ومتميز يدعمها للعام الثانى على التوالى لتكون فى صدارة نجمات جيلها من خلال مسلسل لعبة " لعبة النسيان "، وبما تمتلكه من أدواتها وقدراتها على التحكم في صوتها وإيماءاتها وأداءها المهنى والذى لم يكن مفتعلاً طوال حلقات المسلسل وتصدرت صاحبة لقب "الموهوبة" التريند منذ بداية عرض مسلسلها وأستطاعت ان تثير حالة خاصة جداً من الابداع بقدرات تمثيلة رائعة فى هذا العمل الدرامى الإنسانى وسط هذا العدد الكبير من المسلسلات التى تتنافس فى دراما رمضان العام الحالى

ومن جانبها أعربت النجمة دينا الشربينى عن سعادتها بهذا الكم الهائل من ردود الأفعال التى احاطها بها المشاهدين للعام الثانى على التوالى وهى ردود الأفعال التى أسعدتني بشدة حول مسلسل " لعبة النسيان " ، وهو ما لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة مجهود كبير قام بكل جميع المشاركين فى المسلسل وهو ما يلمسه المشاهدين بأنفسهم حلقة تلو الأخرى.

واضافت بان جمهور السوشيال ميديا قد دشن بوستات عبر «فيسبوك» تُشيد بالمسلسل ، ومدي تأثره الشديد بأحداث المسلسل والحبكة الدرامية وهذا ما أسعدنى بشدة .

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي،

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان،

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.